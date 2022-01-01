Hinge Health Plaće

Plaće u Hinge Health kreću se od $48,540 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $353,225 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hinge Health . Zadnje ažuriranje: 9/5/2025