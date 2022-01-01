Imenik tvrtki
Hinge Health
Hinge Health Plaće

Plaće u Hinge Health kreću se od $48,540 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $353,225 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hinge Health. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $175K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $240K
Menadžer Proizvoda
Median $232K

Poslovne Operacije
$142K
Menadžer Poslovnih Operacija
$147K
Poslovni Analitičar
$124K
Korporativni Razvoj
$271K
Analitičar Podataka
$133K
Znanstvenik Podataka
$271K
Financijski Analitičar
$234K
Industrijski Dizajner
$261K
IT Tehnolog
$75K
Marketing
$118K
Marketing Operacije
$158K
Dizajner Proizvoda
$48.5K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$353K
Menadžer Projekta
$116K
UX Istraživač
$207K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Hinge Health, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

The highest paying role reported at Hinge Health is Menadžer Dizajna Proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $353,225. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hinge Health is $166,550.

