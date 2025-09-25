Imenik tvrtki
Highwire
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Highwire Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Highwire ukupno iznosi $164K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Highwire. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
Highwire
Software Engineer
Boise, ID
Ukupno godišnje
$164K
Razina
Senior
Osnovna plaća
$141K
Stock (/yr)
$3.9K
Bonus
$20K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Highwire?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Highwire in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $207,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Highwire za ulogu Softverski Inženjer in United States je $152,125.

