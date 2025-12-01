Imenik tvrtki
Highspot
Highspot Poslovni Razvoj Plaće

Prosječna Poslovni Razvoj ukupna naknada in United States u Highspot kreće se od $192K do $278K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Highspot. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$218K - $253K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$192K$218K$253K$278K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Highspot, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Razvoj u Highspot in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $278,316. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Highspot za ulogu Poslovni Razvoj in United States je $191,781.

Ostali resursi

