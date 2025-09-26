Imenik tvrtki
HighLevel
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

HighLevel Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in India u HighLevel ukupno iznosi ₹40.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HighLevel. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Medijan paketa
company icon
HighLevel
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Ukupno godišnje
₹40.9K
Razina
L3
Osnovna plaća
₹31.5K
Stock (/yr)
₹9.4K
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u HighLevel?

₹160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Softverski Inženjer bei HighLevel in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹56,885. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei HighLevel für die Position Softverski Inženjer in India beträgt ₹36,556.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za HighLevel

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • Facebook
  • Google
  • Intuit
  • Spotify
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi