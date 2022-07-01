HG Insights Plaće

Plaće u HG Insights kreću se od $99,500 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $231,150 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika HG Insights . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025