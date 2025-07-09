Direktorij Tvrtki
HeyJobs Plaće

Raspon plaća HeyJobs je od $60,504 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $92,188 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke HeyJobs. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $81.3K

Full-stack softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $60.5K
Marketing
$70.2K

Voditelj softverskog inženjerstva
$92.2K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в HeyJobs, є Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $92,188. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в HeyJobs, становить $75,723.

