Heyday
Heyday Plaće

Plaće u Heyday kreću se od $56,511 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $201,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Heyday. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Poslovne Operacije
$136K
Poslovni Analitičar
$197K
Znanstvenik Podataka
$56.5K

Menadžer Proizvoda
$184K
Regrutač
$191K
Softverski Inženjer
$201K
ČPP

The highest paying role reported at Heyday is Softverski Inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Heyday is $187,275.

