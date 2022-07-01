Heyday Plaće

Plaće u Heyday kreću se od $56,511 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $201,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Heyday . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025