Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Plaće

Plaće u Hexaware Technologies kreću se od $3,616 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $273,625 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hexaware Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $7.2K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Arhitekt Rješenja
Median $122K
Računovođa
$3.6K

Poslovne Operacije
$5.3K
Poslovni Analitičar
$7.3K
Korisnička Podrška
$5.4K
Analitičar Podataka
$21.8K
Znanstvenik Podataka
$10.1K
Financijski Analitičar
$15.6K
IT Tehnolog
$79.7K
Marketing
$7.5K
Menadžer Proizvoda
$98.5K
Menadžer Projekta
$121K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$31.3K
Menadžer Tehničkih Programa
$274K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Hexaware Technologies je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $273,625. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hexaware Technologies je $15,635.

