Hexaware Technologies Plaće

Plaće u Hexaware Technologies kreću se od $3,616 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $273,625 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hexaware Technologies . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025