Hero Moto
Hero Moto Plaće

Plaće u Hero Moto kreću se od $10,204 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $22,974 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hero Moto. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Strojarki Inženjer
$10.2K
Softverski Inženjer
$23K
Arhitekt Rješenja
$14.4K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Hero Moto je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $22,974. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hero Moto je $14,436.

Ostali resursi