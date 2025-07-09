Hero Moto Plaće

Plaće u Hero Moto kreću se od $10,204 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $22,974 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hero Moto . Zadnje ažuriranje: 10/21/2025