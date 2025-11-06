HERE Technologies Softverski Inženjer Plaće u United States

Softverski Inženjer naknada in United States u HERE Technologies kreće se od $110K year za L5 do $212K year za L10. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $120K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Početni nivo ) $110K $90K $20K $0 L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $124K $118K $2K $3.6K L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Prikaži 2 više nivoa

