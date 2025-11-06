Imenik tvrtki
HERE Technologies
  • United States

HERE Technologies Softverski Inženjer Plaće u United States

Softverski Inženjer naknada in United States u HERE Technologies kreće se od $110K year za L5 do $212K year za L10. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $120K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L5
Software Engineer I(Početni nivo)
$110K
$90K
$20K
$0
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u HERE Technologies in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $213,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u HERE Technologies za ulogu Softverski Inženjer in United States je $125,000.

