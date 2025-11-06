Softverski Inženjer naknada in Poland u HERE Technologies kreće se od PLN 165K year za L6 do PLN 320K year za L8. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 201K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
