  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Poland

HERE Technologies Softverski Inženjer Plaće u Poland

Softverski Inženjer naknada in Poland u HERE Technologies kreće se od PLN 165K year za L6 do PLN 320K year za L8. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 201K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L5
Software Engineer I(Početni nivo)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u HERE Technologies?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u HERE Technologies in Poland ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 346,665. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u HERE Technologies za ulogu Softverski Inženjer in Poland je PLN 185,964.

