Softverski Inženjer naknada in Poland u HERE Technologies kreće se od PLN 165K year za L6 do PLN 320K year za L8. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 201K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Početni nivo ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 Software Engineer II PLN 165K PLN 157K PLN 0 PLN 7.6K L7 Senior Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L8 Lead Engineer PLN 320K PLN 320K PLN 0 PLN 0 Prikaži 2 više nivoa

