HERE Technologies Softverski Inženjer Plaće u Mumbai Metropolitan Region

Softverski Inženjer naknada in Mumbai Metropolitan Region u HERE Technologies kreće se od ₹3.67M year za L5 do ₹5.76M year za L9. Medijan year paketa naknade in Mumbai Metropolitan Region ukupno iznosi ₹2.48M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Početni nivo ) ₹3.67M ₹3.67M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.63M ₹1.6M ₹0 ₹28.8K L7 Senior Engineer ₹2.26M ₹2.2M ₹0 ₹61K L8 Lead Engineer ₹3.78M ₹3.48M ₹35.5K ₹259K Prikaži 2 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

