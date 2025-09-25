HERE Technologies Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in India u HERE Technologies kreće se od ₹3.69M year za L5 do ₹5.61M year za L9. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.2M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Početni nivo ) ₹3.69M ₹3.69M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.68M ₹1.65M ₹0 ₹26.3K L7 Senior Engineer ₹2.43M ₹2.34M ₹0 ₹94.2K L8 Lead Engineer ₹3.76M ₹3.49M ₹10.9K ₹261K Prikaži 2 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Doprinesi

