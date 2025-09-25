Softverski Inženjer naknada in India u HERE Technologies kreće se od ₹3.69M year za L5 do ₹5.61M year za L9. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.2M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
