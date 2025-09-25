Imenik tvrtki
HERE Technologies
HERE Technologies Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in India u HERE Technologies ukupno iznosi ₹1.85M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.85M
Razina
L8
Osnovna plaća
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u HERE Technologies?

₹13.94M

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u HERE Technologies in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹6,273,720. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u HERE Technologies za ulogu Menadžer Proizvoda in India je ₹1,847,218.

