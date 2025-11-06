Znanstvenik Podataka naknada in Mumbai Metropolitan Region u HERE Technologies kreće se od ₹3.91M year za L5 do ₹1.65M year za L7. Medijan year paketa naknade in Mumbai Metropolitan Region ukupno iznosi ₹2.25M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
