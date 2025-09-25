Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

HERE Technologies Znanstvenik Podataka Plaće

Znanstvenik Podataka naknada in India u HERE Technologies kreće se od ₹3.93M year za L5 do ₹1.66M year za L7. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.26M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HERE Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u HERE Technologies in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹18,049,317. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u HERE Technologies za ulogu Znanstvenik Podataka in India je ₹2,113,526.

