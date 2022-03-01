Henry Ford Health System Plaće

Plaće u Henry Ford Health System kreću se od $94,554 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $169,150 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Henry Ford Health System . Zadnje ažuriranje: 9/14/2025