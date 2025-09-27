Imenik tvrtki
Helsing
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Programa

  • Sve Menadžer Programa plaće

Helsing Menadžer Programa Plaće

Prosječna Menadžer Programa ukupna naknada in United Kingdom u Helsing kreće se od £165K do £230K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Helsing. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Prosječna Ukupna Naknada

£177K - £209K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
£165K£177K£209K£230K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Programa prijavas u Helsing za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

£121K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Helsing, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Programa ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Menadžer Programa v Helsing in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £230,421. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Helsing pre pozíciu Menadžer Programa in United Kingdom je £165,430.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Helsing

Povezane tvrtke

  • Apple
  • Microsoft
  • Snap
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi