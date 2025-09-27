Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Helsing Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in United Kingdom u Helsing kreće se od £146K do £205K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Helsing. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Prosječna Ukupna Naknada

£158K - £184K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
£146K£158K£184K£205K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Helsing, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



The highest paying salary package reported for a Menadžer Proizvoda at Helsing in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £204,572. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing for the Menadžer Proizvoda role in United Kingdom is £146,123.

