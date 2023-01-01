Imenik tvrtki
Helsing
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Helsing Plaće

Plaće u Helsing kreću se od $166,892 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $254,285 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Helsing. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $167K
Menadžer Proizvoda
$225K
Menadžer Programa
$254K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Helsing, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Helsing je Menadžer Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $254,285. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Helsing je $225,362.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Helsing

Povezane tvrtke

  • Netflix
  • Uber
  • Square
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi