HealthifyMe
HealthifyMe Plaće

Plaće u HealthifyMe kreću se od $30,469 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $201,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika HealthifyMe. Zadnje ažuriranje: 10/19/2025

Softverski Inženjer
Median $47.9K

Backend Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
$73.9K
Znanstvenik Podataka
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Menadžer Proizvoda
$201K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u HealthifyMe je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u HealthifyMe je $60,920.

Ostali resursi