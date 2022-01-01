HealthifyMe Plaće

Plaće u HealthifyMe kreću se od $30,469 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $201,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika HealthifyMe . Zadnje ažuriranje: 10/19/2025