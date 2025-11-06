Imenik tvrtki
Headway.co
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • New York City Area

Headway.co Softverski Inženjer Plaće u New York City Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in New York City Area u Headway.co ukupno iznosi $200K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Headway.co. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
Headway.co
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$200K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Headway.co?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Headway.co, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Headway.co in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $337,837. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Headway.co za ulogu Softverski Inženjer in New York City Area je $195,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Headway.co

Povezane tvrtke

  • Uber
  • Flipkart
  • Lyft
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi