HDFC
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Inženjer Podataka

  • Mumbai Metropolitan Region

HDFC Inženjer Podataka Plaće u Mumbai Metropolitan Region

Medijan Inženjer Podataka paketa naknade in Mumbai Metropolitan Region u HDFC ukupno iznosi ₹1.61M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HDFC. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Medijan paketa
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.61M
Razina
E3
Osnovna plaća
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u HDFC?

₹13.98M

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer Podataka u HDFC in Mumbai Metropolitan Region ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,637,827. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u HDFC za ulogu Inženjer Podataka in Mumbai Metropolitan Region je ₹1,609,140.

