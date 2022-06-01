Imenik tvrtki
Hays
Hays Plaće

Plaće u Hays kreću se od $12,902 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $163,439 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hays. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025

$160K

Prodaja
Median $118K
Administrativni Asistent
$35.4K
Znanstvenik Podataka
$91.7K

Grafički Dizajner
$59.3K
Ljudski Resursi
$62.7K
Menadžer Projekta
$56.2K
Regrutač
$12.9K
Softverski Inženjer
$42.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$163K
Arhitekt Rješenja
$95.9K
ČPP

The highest paying role reported at Hays is Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,439. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hays is $60,967.

