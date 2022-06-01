Hays Plaće

Plaće u Hays kreću se od $12,902 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $163,439 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hays . Zadnje ažuriranje: 9/3/2025