Hawk-Eye Innovations
Hawk-Eye Innovations Plaće

Plaće u Hawk-Eye Innovations kreću se od $69,650 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $199,000 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hawk-Eye Innovations. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $75.9K
Administrativni Asistent
$69.7K
Dizajner Proizvoda
$199K

Regrutač
$82.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Hawk-Eye Innovations je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $199,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hawk-Eye Innovations je $79,136.

