Havas
Havas Plaće

Plaće u Havas kreću se od $4,975 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $129,350 za Marketing Operacije na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Havas. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025

$160K

Dizajner Proizvoda
Median $45.6K
Poslovni Razvoj
$49K
Šef Stožera
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analitičar Podataka
$29.3K
Ljudski Resursi
$100K
Marketing
$22.7K
Marketing Operacije
$129K
Softverski Inženjer
$5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Havas je Marketing Operacije at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $129,350. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Havas je $47,318.

