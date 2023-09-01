Imenik tvrtki
Hashmap
Hashmap Plaće

Plaće u Hashmap kreću se od $145,725 ukupne godišnje naknade za Arhitekt Rješenja na donjoj strani do $235,740 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hashmap. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

Menadžer Proizvoda
$236K
Arhitekt Rješenja
$146K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Hashmap je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $235,740. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hashmap je $190,732.

