Harvest Partners Plaće

Raspon plaća Harvest Partners je od $89,445 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $241,200 za Copywriter na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Harvest Partners. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Copywriter
$241K
Ljudski resursi
$166K
Konzultant za upravljanje
$169K

Marketing
$157K
Voditelj proizvoda
$89.4K
Voditelj programa
$159K
Regrutator
$159K
Softverski inženjer
$189K
UX istraživač
$148K
Često postavljena pitanja

