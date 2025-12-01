Imenik tvrtki
Harvard University
Harvard University UX Istraživač Plaće

Prosječna UX Istraživač ukupna naknada in United States u Harvard University kreće se od $35.4K do $51.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Harvard University. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$40.6K - $46.3K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$35.4K$40.6K$46.3K$51.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Harvard University?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Istraživač u Harvard University in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $51,542. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Harvard University za ulogu UX Istraživač in United States je $35,381.

Ostali resursi

