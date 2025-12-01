Imenik tvrtki
Harvard University
Harvard University Research Associate Plaće

Medijan Research Associate paketa naknade in United States u Harvard University ukupno iznosi $66K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Harvard University. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Medijan paketa
company icon
Harvard University
Research Associate
Boston
Ukupno godišnje
$66K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$66K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Najnoviji podnesci plata
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Research Associate u Harvard University in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $70,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Harvard University za ulogu Research Associate in United States je $66,000.

