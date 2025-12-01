Imenik tvrtki
Harvard University
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Informatičar (IT)

  • Sve Informatičar (IT) plaće

Harvard University Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Harvard University kreće se od $43.7K do $60.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Harvard University. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$46.8K - $55.1K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$43.7K$46.8K$55.1K$60.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Informatičar (IT) prijavas u Harvard University za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Harvard University?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Informatičar (IT) ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Harvard University ima godišnju ukupnu naknadu od $60,840. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Harvard University za ulogu Informatičar (IT) je $43,680.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Harvard University

Povezane tvrtke

  • University of California, San Francisco
  • Georgia Tech
  • Duke University
  • Western Governors University
  • Cornell University
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/harvard-university/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.