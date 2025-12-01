Imenik tvrtki
Harvard University
Harvard University Ljudski Resursi Plaće

Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in United States u Harvard University kreće se od $72.2K do $98.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Harvard University. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$78.3K - $92.9K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$72.2K$78.3K$92.9K$98.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Harvard University?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u Harvard University in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $98,900. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Harvard University za ulogu Ljudski Resursi in United States je $72,240.

Ostali resursi

