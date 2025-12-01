Imenik tvrtki
Harvard University Elektrotehničar Plaće

Prosječna Elektrotehničar ukupna naknada in United States u Harvard University kreće se od $58.1K do $81.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Harvard University. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$63K - $76.3K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Harvard University?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Elektrotehničar u Harvard University in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $81,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Harvard University za ulogu Elektrotehničar in United States je $58,100.

Ostali resursi

