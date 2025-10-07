Imenik tvrtki
Happiest Minds
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Inženjer Podataka

Happiest Minds Inženjer Podataka Plaće

Medijan Inženjer Podataka paketa naknade in India u Happiest Minds ukupno iznosi ₹830K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Happiest Minds. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Medijan paketa
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Ukupno godišnje
₹830K
Razina
C2
Osnovna plaća
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Happiest Minds?

₹13.98M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer Podataka u Happiest Minds in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,905,978. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Happiest Minds za ulogu Inženjer Podataka in India je ₹829,664.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Happiest Minds

Povezane tvrtke

  • Square
  • Intuit
  • Microsoft
  • Snap
  • Netflix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi