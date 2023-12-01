Imenik tvrtki
Hanwha Solutions
Hanwha Solutions Plaće

Plaće u Hanwha Solutions kreću se od $68,600 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $180,000 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hanwha Solutions. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Softverski Inženjer
Median $169K
Hardverski Inženjer
Median $180K
Administrativni Asistent
$93.1K

Poslovni Razvoj
$119K
Znanstvenik Podataka
$129K
Elektrotehničar
$179K
Strojarski Inženjer
$82.4K
Dizajner Proizvoda
$68.6K
Menadžer Proizvoda
$119K
Menadžer Programa
$138K
Menadžer Projekta
$108K
Prodajni Inženjer
$133K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Hanwha Solutions je Hardverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $180,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hanwha Solutions je $124,375.

