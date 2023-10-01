Hansen Technologies Plaće

Plaće u Hansen Technologies kreću se od $9,478 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $112,025 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hansen Technologies . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025