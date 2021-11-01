Imenik tvrtki
H-E-B
H-E-B Plaće

Plaće u H-E-B kreću se od $36,400 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $235,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika H-E-B. Zadnje ažuriranje: 10/20/2025

Softverski Inženjer
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Korisnička Podrška
Median $36.4K
Dizajner Proizvoda
Median $89K

Menadžer Proizvoda
Median $140K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $235K
UX Istraživač
Median $99K
Poslovni Analitičar
Median $80.3K
Analitičar Podataka
$128K
Znanstvenik Podataka
Median $163K
Grafički Dizajner
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Regrutač
$121K
Prodaja
$63.9K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u H-E-B je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $235,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u H-E-B je $124,773.

