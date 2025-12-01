Imenik tvrtki
Gusto
Gusto Analitičar Kibernetičke Sigurnosti Plaće

Prosječna Analitičar Kibernetičke Sigurnosti ukupna naknada u Gusto kreće se od $134K do $187K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Gusto. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$145K - $169K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$134K$145K$169K$187K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
Options

U Gusto, Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (1.67% mjesečno)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (1.67% mjesečno)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (1.67% mjesečno)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (1.67% mjesečno)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Gusto, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti u Gusto ima godišnju ukupnu naknadu od $187,425. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Gusto za ulogu Analitičar Kibernetičke Sigurnosti je $133,875.

