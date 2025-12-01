Prosječna Analitičar Kibernetičke Sigurnosti ukupna naknada u Gusto kreće se od $134K do $187K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Gusto. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025
Prosječna Ukupna Naknada
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U Gusto, Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 2nd-GOD (1.67% mjesečno)
20% stječe se u 3rd-GOD (1.67% mjesečno)
20% stječe se u 4th-GOD (1.67% mjesečno)
20% stječe se u 5th-GOD (1.67% mjesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Gusto, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.