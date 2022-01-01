Imenik tvrtki
Guidewire Software
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Guidewire Software Plaće

Plaće u Guidewire Software kreću se od $16,768 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $371,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Guidewire Software. Zadnje ažuriranje: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $256K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Arhitekt Rješenja
Median $230K

Data Architect

Regrutač
Median $122K
Prodaja
Median $313K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $204K
Računovođa
$263K
Analitičar Podataka
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
Operacije s Ljudima
$277K
Dizajner Proizvoda
$193K
Menadžer Proizvoda
$137K
Menadžer Programa
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

24%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Guidewire Software, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 24% stječe se u 4th-GOD (6.00% tromjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Guidewire Software je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $371,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Guidewire Software je $218,891.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Guidewire Software

Povezane tvrtke

  • HPE
  • Synopsys
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi