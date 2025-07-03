Imenik tvrtki
GSPANN Technologies Plaće

Plaće u GSPANN Technologies kreću se od $139,300 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $161,700 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika GSPANN Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

Menadžer Programa
$162K
Softverski Inženjer
$139K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u GSPANN Technologies je Menadžer Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $161,700. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GSPANN Technologies je $150,500.

