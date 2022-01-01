Direktorij Tvrtki
GSK
GSK Plaće

Raspon plaća GSK je od $6,733 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $392,700 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke GSK. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $177K
Znanstvenik podataka
Median $86.1K
Administrativni asistent
$71.7K

Biomedicinski inženjer
$169K
Voditelj poslovnih operacija
$28.8K
Poslovni analitičar
$28.2K
Inženjer kontrola
$91.3K
Korisnička služba
$36.1K
Voditelj znanosti o podacima
$60.3K
Financijski analitičar
$65.3K
Informatolog (IT)
$59.7K
Konzultant za upravljanje
$114K
Marketing
$248K
Marketinške operacije
$75.9K
Dizajner proizvoda
$55.4K
Voditelj proizvoda
$60.5K
Voditelj programa
$129K
Voditelj projekta
$393K
Regrutator
$80.6K
Regulatorne poslove
$97.8K
Prodaja
$6.7K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$105K
Voditelj softverskog inženjerstva
$86.1K
Arhitekt rješenja
$161K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at GSK is Voditelj projekta at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $392,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GSK is $83,329.

Ostali resursi