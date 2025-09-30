Menadžer Tehničkih Programa naknada in Greater Dallas Area u Grid Dynamics ukupno iznosi $159K year za T3. Medijan year paketa naknade in Greater Dallas Area ukupno iznosi $155K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grid Dynamics. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$159K
$154K
$0
$5K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Grid Dynamics, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
Uključeni naziviPošaljite novi naziv