Grid Dynamics Menadžer Tehničkih Programa Plaće u Greater Dallas Area

Menadžer Tehničkih Programa naknada in Greater Dallas Area u Grid Dynamics ukupno iznosi $159K year za T3. Medijan year paketa naknade in Greater Dallas Area ukupno iznosi $155K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grid Dynamics. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
Junior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior TPM
$159K
$154K
$0
$5K
T4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Grid Dynamics, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Tehnički Project Menadžer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Tehničkih Programa u Grid Dynamics in Greater Dallas Area ima godišnju ukupnu naknadu od $175,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Grid Dynamics za ulogu Menadžer Tehničkih Programa in Greater Dallas Area je $155,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Grid Dynamics

