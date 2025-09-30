Softverski Inženjer naknada in Serbia u Grid Dynamics kreće se od $44.3K year za T2 do $52.4K year za T4. Medijan year paketa naknade in Serbia ukupno iznosi $48.9K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grid Dynamics. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$44.3K
$44.1K
$0
$135
T3
$56.4K
$56.4K
$0
$0
T4
$52.4K
$52.4K
$0
$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Grid Dynamics, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
