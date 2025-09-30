Imenik tvrtki
Grid Dynamics
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Moldova

Grid Dynamics Softverski Inženjer Plaće u Moldova

Softverski Inženjer naknada in Moldova u Grid Dynamics kreće se od MDL 617K year za T2 do MDL 905K year za T3. Medijan year paketa naknade in Moldova ukupno iznosi MDL 705K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grid Dynamics. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
Software Engineer
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
Senior Software Engineer
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
Staff Software Engineer
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

MDL 2.76M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Grid Dynamics, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

DevOps Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Grid Dynamics in Moldova ima godišnju ukupnu naknadu od MDL 1,088,325. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Grid Dynamics za ulogu Softverski Inženjer in Moldova je MDL 718,673.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Grid Dynamics

Povezane tvrtke

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi