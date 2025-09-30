Softverski Inženjer naknada in Krakow Metropolitan Area u Grid Dynamics kreće se od PLN 78.8K year za T1 do PLN 281K year za T4. Medijan year paketa naknade in Krakow Metropolitan Area ukupno iznosi PLN 227K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grid Dynamics. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Grid Dynamics, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
Uključeni naziviPošaljite novi naziv