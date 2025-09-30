Imenik tvrtki
Grid Dynamics
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Armenia

Grid Dynamics Softverski Inženjer Plaće u Armenia

Softverski Inženjer naknada in Armenia u Grid Dynamics kreće se od AMD 18.15M year za T2 do AMD 25.76M year za T4. Medijan year paketa naknade in Armenia ukupno iznosi AMD 20.77M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grid Dynamics. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

AMD 61.55M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Grid Dynamics, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

DevOps Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Grid Dynamics in Armenia ima godišnju ukupnu naknadu od AMD 25,755,347. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Grid Dynamics za ulogu Softverski Inženjer in Armenia je AMD 20,773,854.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Grid Dynamics

Povezane tvrtke

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi