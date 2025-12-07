Imenik tvrtki
Greytip Software
Greytip Software Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in India u Greytip Software kreće se od ₹1M do ₹1.45M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Greytip Software. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$12.9K - $15K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$11.4K$12.9K$15K$16.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Greytip Software in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,452,337. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Greytip Software za ulogu Menadžer Proizvoda in India je ₹1,000,770.

