Imenik tvrtki
GreyOrange
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Backend Softverski Inženjer

GreyOrange Backend Softverski Inženjer Plaće

Medijan Backend Softverski Inženjer paketa naknade in India u GreyOrange ukupno iznosi ₹3.5M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GreyOrange. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Medijan paketa
company icon
GreyOrange
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
₹3.5M
Razina
hidden
Osnovna plaća
₹3.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u GreyOrange?

₹13.98M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend Softverski Inženjer u GreyOrange in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,973,570. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GreyOrange za ulogu Backend Softverski Inženjer in India je ₹3,295,910.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GreyOrange

Povezane tvrtke

  • InfoVision
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi