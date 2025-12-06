Imenik tvrtki
Greenway Health
Greenway Health Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in India u Greenway Health kreće se od ₹4.65M do ₹6.6M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Greenway Health. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$60.1K - $71.1K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$52.9K$60.1K$71.1K$75.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Greenway Health?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Greenway Health in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹6,596,043. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Greenway Health za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in India je ₹4,645,908.

Ostali resursi

