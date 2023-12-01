Imenik tvrtki
Greenphire Plaće

Plaće u Greenphire kreću se od $101,490 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $136,178 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Greenphire. Zadnje ažuriranje: 9/9/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
$136K
Menadžer Projekta
$101K
Softverski Inženjer
$130K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Greenphire je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $136,178. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Greenphire je $130,340.

Ostali resursi